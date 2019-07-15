أكادير : شهرين حبسا نافذا في حق مسؤول عقاري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية باكادير، بإدانة محافظ الأملاك العقارية بأكادير بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 الف درهم في ملف جنحي عدد 3469/2018.

وتعود فصول القضية إلى يوم 29/11/2018 ارتكب محافظ اكادير حادثة سير، حيث كان المحافظ يقود سيارة مصلحة واصطدم بسيدة كانت تستعمل ممر الراجلين لعبور الطريق بمدينة اكادير، وقد أودت حادثة السير إلى وفاة سيدة متأثرة بجروح بليغة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بمتابعة المحافظ بحالة سراح بجنحة عدم ضبط السرعة وعدم احترام ممر الراجلين، والتسبب في حادثة سير نتج عنها قتل خطأ.

كما قضت نفس الهيأة القضائية ايضا بالغاء رخصة سياقة المحافظ، مع تحديد مدة المنع في اجتياز امتحان رخصة السياقة في سنتين، وإخضاع المحافظ لدورة تكوينية تتعلق بالسلامة الطرقية.

كما نص الحكم أيضا على أداء المحافظة العقارية للمطالبين بالحق المدني مبلغ 76350 درهم.

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