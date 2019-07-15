اعتقال تاجر مخدرات بحي الملاح بحوزته 700 غرام من الشيرا

نُشر بتاريخ :  2019-07-15 - 12:28
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ضاهر محمد؛ مراكش

في إطار تفعيل الخطط الاستباقية في مجال التصدي لآفة المخدرات مسكا وترويجا واستهلاكا، عملت الدائرة الأمنيةالرابعة التابعة للمنطقة الأمنية المدينة/جليز ، مدعومة بالوحدة الأمنية المكلفة بالعمليات الميدانية ، على إيقاف شخص على مستوى حي السلام في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا.

المعني بالأمر ، وبعد البحث الأولي معه ، تمً القيام بحجز سبع قطع صغيرة معدة للبيع كانت بحوزته ، تبعتها عملية تفتيش بمقر سكنه الذي يوجد بنفس الحي ، والتي كانت إيجابية ، حيث تم حجز سبع صفائح من المخدر المذكوربلغ وزنها حوالي 700 غرام كانت مخبأة بحفرة بالإضافة إلى مبلغ مالي وسكين.

المشبوه فيه تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة والكشف عن المزود الرئيسي وكل شخص آخر قد تكون له صلة إجرامية بالموضوع

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