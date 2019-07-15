بعد تأهل الجزائر .. سلطات السعيدية تفتح منطقة بين لجراف الحدودية للراجلين

هبة بريس : أحمد المساعد

بعد قرار السلطات بإغلاق الطريق المؤدي لمدخل مدينة السعيدية وبالخصوص النقطة الحدودية بين لجراف، وعند صافرة نهاية المباراة بين المنتخب الجزائري والنيجيري برسم الدور النصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم المقامة بمصر وإعلان مرور محاربي الصحراء للدور النهائي.

فتحت السلطات الامنية الطريق فقط للراجلين دون مرور السيارات المؤدي إلى منطقة (بين لجراف)، حيث أن العديد من ساكنة السعيدية وزائريها مشوا سيرا على الاقدام من اجل الاحتفال مع الجيران بمناسبة التأهل لنهائي الكان 2019

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