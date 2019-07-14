القنصلية الفرنسية بمراكش تحتفل بعيدها الوطني

ضاهر محمد – مراكش

احتضن المركب السياحي (وازيريا) مساء اليوم الاحد 14 يوليوز، احتفالات القنصلية الفرنسية بعيدها الوطني، حيث عرف الحفل حضور المئات من المهنئين بالعيد الوطني، الذين توزعوا بين جنبات المكان من كبار المسؤولين المدنيين وعلى رأسهم الكاتب العام لولاية جهة مراكش اسفي رفقة قائد القاعدة العسكرية ووالي امن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي ومسؤولين قضائيين رفقة العديد من المنتخبين والبرلمانيين ورجال المال والاعمال وممثلي المجتمع المدني بمراكش.

وكان في استقبال الضيوف القنصل العامة لفرنسا بمراكش السيد (فيليب كازيناڤ) والى جانبه ممثلين عن مختلف البعثاث و المؤسسات الفرنسية بالمدينة.

وفي كلمة له بمناسبة عيد بلاده الوطني عبر (فيليب) أن «التضامن والعلاقات الأخوية القوية بين فرنسا مع المغرب في كافة الحقول السياسية والاقتصادية الاجتماعية ستظل قائمة ومتطورة وتسير نحو الأمام وعبر التاريخ المشترك .

وعبر كذلك السيدة القنصل عن تهانيه للرئيس (ماكرون) وللشعب الفرنسي بالعيد الوطني لفرنسا ومتمنياته للشعب المغربي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وأبرز (فيليب) ” أن العلاقات بين الشعبين المغربي والفرنسي تنبع من تاريخ مشترك طويل ، تستمد قوتها من نسيج إنساني وثقافي واقتصادي يتسم بزخم نادر”، مسجلا أن “روابط الصداقة والتقدير التي جمعتهما على الدوام تشكل القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقات بين البلديين “.

وأضاف ” ونحن نشاطر الشعب المغربي الصديق فرحته معنا في هدا الحفل الكبير في يوم عيدنا الوطني لفرنسا ، نعبر لكم عن متمنياتنا بالرفاه ومزيد من الرقي والتنمية .

ويشار أن فرنسا والمغرب تربطهما بحسب المراقبين علاقات أخوية متينة و ثنائية قوية . وباريس هي الشريك التجاري والاقتصادي رقم واحد للمغرب منذ أكثر من نصف قرن.

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