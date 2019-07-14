لقجع يدعو لعقد لقاء تواصلي للوقوف على وضعية كرة القدم في المغرب

هبة بريس - القسم الرياضي

دعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعقد لقاء تواصلي، يوم الاثنين الـ22 من يوليوز المقبل، بمركز المعمورة، مع أسرة اللعبة على المستوى الوطني.

وكشفت الجامعة الملكية المغربية في بلاغ لها نشر على موقعها الرسمي، أن اللقاء يأتي من أجل الوقوف على وضعية كرة القدم المغربية.

وأضاف البلاغ، أن اللقاء سيحضره كل رؤساء أندية القسم الوطني الأول والثاني وفرق الهواة، ورؤساء العصب الجهوية، إلى جانب الودادية الوطنية للمدربين وممثلين عن اللاعبين.

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