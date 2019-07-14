تقرير أممي: 45% من المغاربة يعانون من الحرمان الشديد

هبة بريس - وكالات

أورد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقريرا يكشف أن نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد 45 في المائة.

ويتم حسب التقرير دراسة حالة الفقر ليس فقط بحساب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، بل أيضا في تجلياتها متعددة الأبعاد، مثل فقر التعليم الصحة ونوعية العمل، والافتقار للأمان من تهديد العنف.

وحذر التقرير الأممي الصادر يوم الخميس 11 يوليوز الجاري، حول “مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019″، من احتمالية ارتفاع نسبة الفقر والحرمان بالمغرب، معتبرا أن 13 في المائة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد. مشيرا إلى أن “العمل ضد الفقر هو ضروري في جميع مناطق العالم النامية”.

وأوضح التقرير تجليات الفقر في المغرب تتمثل في كون 42 في المائة يعانون من فقر التعليم، و32 في المائة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة 13 في المائة.

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