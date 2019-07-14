منيب :” اليسار لم يقل كلمته بعد في ظل الانتكاسة “

هبة بريس – الرباط
قالت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن حزبها اختار الاصطفاف إلى جانب الشعب، وخدمة المصلحة العامة، لذا فرفاقها أمامهم جدول كبير جدا اولا من اجل النهوض بالجهة على مستوى القيم، ومسؤوليته الثانية كحزب سياسي في تأطير المناضلات والمناضلين ، وفي تنشيط الحياة العامة والعمل الجمعوي، إلى جانب فتح حوارات ونقاشات مع القوى الحية في البلاد،
واضافت منيب امس السبت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الثاني للحزب الاشتراكي المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس الجماعي لمراكش تحت شعار :” من اجل انصاف جهة مراكش اسفي بحجم امكانياتها وثرواتها “ انه على رفاقها قيادة النضالات الشعبية في الجهة، والتعريف بمشروع اليسار، وفتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين الذين يعانون من مشاكل عديدة ومتعددة، وعلى رأسها مشكل البطالة والفقر الذي تعاني منهما فئات واسعة في هذه الجهة، زيادة على المشاكل البيئية، و مشكل الفساد المستشري في البلاد حسب تعبيرها .
واردفت نبيلة منيب أن المستقبل لا يمكن ان يكون الا يساريا ، إذا أردنا أن نبني مغربا آخر يسود فيه السلم والتماسك المجتمعي، والا ندفع به في اتجاه الانفجار لأن الاوضاع اليوم لم تعد قابلة للاستمرار على ما هو عليه أمام اتساع الفوارق المجتمعية.
يساري قديم
في 22:10
المستقبل لا يكون الا اذا اشتريتي طاولة خشب احمر تساوي شقة لفقير وتضعينها في بيتك متباهية امام ضيوفك وتتنعمين بأغلى الماركات والرفاهية الرأسمالية التي تنتقدينها هذا هو المستقبل …منتهى الانفصام والانتكاسة …
يسرى
في 08:36
كلكم غارقون فيه حتى النخاع,يمينا ووسطا ويسارا,والحديث عن محاربته,ماهو الا شماعة الركوب لمن هب منكم ودب,رهنتم جميعا بتوافقاتكم البلاد والعباد,لاجيال قادمة,بمديونية,لاقبل لهم بها,ومن بروجكم المشيدة,كل يعمل على شاكلته للحفاظ على مكتسباته واستمرارية نصيبه من الكعكة,الساسة الحقيقيون,يبنون شعوبهم واوطانهم للتباهى بها بين الامم,وبلطجيتهاالدخلاء عليها يبنون امبراطوريتهم الخاصة للتباهى بها فى مابينهم,وما الصبح ببعيد,لقطع دابر ماتنتجونه وغارقون فيه وتسوقون انكم محاربوه,متى توفرت ارادة عامة الشعب,لاستئصاله من جدوره,فالمتضرر من يبادر, لدفع ضرره,يومه ستبيض وجوه وتسود وجوه كثيرة لاعد ولا حصر لها.
بنتيران
في 19:06
لقد مللنا من هذه التعابير .اما كلمة اليسار لا وجود لهامهما حاولتم لان الكلمة الاخيرة لسيدم المخزن المستبد.ماذا ستقولينه يا منيب؟الا تستحيي من نفسك ومن المغاربة؟ان حمى الانتخابات حانت والله يكون في عون العاشقين(؟).يسار بلا افكار وخصوصا المريدين البسطاء .اقسم ان اكلخ الناس منهم الكثير في اليسار المغربي المفترض او اليسار الوهم.تبا لكل من خان .