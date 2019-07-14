منيب :” اليسار لم يقل كلمته بعد في ظل الانتكاسة “

هبة بريس – الرباط

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن حزبها اختار الاصطفاف إلى جانب الشعب، وخدمة المصلحة العامة، لذا فرفاقها أمامهم جدول كبير جدا اولا من اجل النهوض بالجهة على مستوى القيم، ومسؤوليته الثانية كحزب سياسي في تأطير المناضلات والمناضلين ، وفي تنشيط الحياة العامة والعمل الجمعوي، إلى جانب فتح حوارات ونقاشات مع القوى الحية في البلاد،

واضافت منيب امس السبت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الثاني للحزب الاشتراكي المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس الجماعي لمراكش تحت شعار :” من اجل انصاف جهة مراكش اسفي بحجم امكانياتها وثرواتها “ انه على رفاقها قيادة النضالات الشعبية في الجهة، والتعريف بمشروع اليسار، وفتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين الذين يعانون من مشاكل عديدة ومتعددة، وعلى رأسها مشكل البطالة والفقر الذي تعاني منهما فئات واسعة في هذه الجهة، زيادة على المشاكل البيئية، و مشكل الفساد المستشري في البلاد حسب تعبيرها .

واردفت نبيلة منيب أن المستقبل لا يمكن ان يكون الا يساريا ، إذا أردنا أن نبني مغربا آخر يسود فيه السلم والتماسك المجتمعي، والا ندفع به في اتجاه الانفجار لأن الاوضاع اليوم لم تعد قابلة للاستمرار على ما هو عليه أمام اتساع الفوارق المجتمعية.

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