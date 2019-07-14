أوجار :” التغيير السياسي مسار طويل ومشروعنا غير متحكم فيه “

هبة بريس – الرباط

اعتبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، ووزير العدل، أن مشروع حزب الاحرار ينهل من البعد الحداثي الديمقراطي ويروم تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية، عكس الاخرين الذبن لايعرف تحد من يتحكم فيهم مضيفا ان مشروع الحمامة واضح.

وقال أوجار عضو المكتب السياسي للأحرار في تصريح اعلامي على هامش مشاركته بالملتقى الجهوي الأول للشبيبة التجمعية لجهة فاس مكناس، المنظم بجماعة ڭيڭو، امس السبت ان التغيير السياسي يعد مسارا طويلا وهو مايهدف اليه حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال مواجهة العدمية وبناء ثقافة ايجابية .

ونوّه اوجار بالقيادة الجهوية لحزب التحرار بفاس معتبرا جهة فاس مكناس نقطة مضيئة على مرّ تاريخ الحزب، واستغل الفرصة للترحم مجددا على بعض مؤسسيه وآخرين أعطوا الكثير لهذه الجهة، ويتعلق الأمر بالطيب بن الشيخ، والعلمي التازي وميلود أبشير والدكتور العراقي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0