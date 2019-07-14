انقاذ 124 مهاجرا سريا أبحروا من سواحل الريف

هبة بريس –

كشفت مصادر صحفية اسبانية ان خفر السواحل الاسباني تمكن امس السبت 14 يوليوز، من انقاذ 124 مهاجرا سريا كانوا على متن ثلاثة قوارب في بحر البوران بعد ان ابحروا من سواحل الريف.

واضافت ذات المصادر انه كان من بين المهاجرين 27 امراة، العديد منهن حوامل، وقد تم نقلهم الى ميناء الميريا، حيث قدمت لهم الخدمات الطبية من طرف الصليب الاحمر قبل تسليمهم للشرطة الوطنية.

وافادت البحرية المغربية انها انقذت بدورها ليلة اول امس الجمعة 161 مهاجرا في البحر المتوسط، كانوا على متن قوارب صغيرة متجهة الى السواحل الاسبانية، ومعظمهم من دول جنوب الصحراء.

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