” السجون ” تعلن نسبة النجاح في امتحانات نيل شهادة البكالوريا ببويزكارن

هبة بريس ـ الرباط

بلغت نسبة النجاح في اختبارات الدورة العادية و الإستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018 / 2019 بالمؤسسة السجنية بويزكارن (إقليم كلميم) 68 في المائة.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن 25 نزيلا ، من أصل 45 مترشحا الذين اجتازوا الدورتين العادية و الإستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018 / 2019 ، اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح، أي بنسبة نجاح بلغت 68 في المئة.

وسجل المصدر أن نسبة النجاح بهذه المؤسسة ارتفعت ب 22 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، الأمر الذي جعل مركز الامتحانات بالسجن المحلي بويزكارن يحتل المرتبة الأولى على صعيد المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بسوس ماسة.

وأبرز البلاغ أن هذه الأرقام “المشرفة” سجلت نتيجة “التوجه الاستراتيجي الجيد للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج”، وكذا نتيجة ل”المواكبة النفسية و التحفيزية التي يقدمها المدير الجهوي للمندوبية العامة بسوس ماسة، من خلال زياراته الميدانية للمؤسسة خلال الامتحانات، هذا بالإضافة إلى المجهودات الجبارة التي يقدمها مدير المؤسسة والطاقم الإداري لمصلحة العمل الاجتماعي بها والذين عملوا طيلة الموسم الدراسي على تقديم الدعم المعنوي والتربوي للمترشحين من خلال توزيع المقررات الدراسية وتوفير أطر تربوية عملت على تقديم دروس الدعم و التقوية للمترشحين”.

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