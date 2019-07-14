هذه نسبة مغاربة أقروا بدفع رشاوى لموظفين

هبة بريس ـ الرباط

كشف تقرير دولي حديث عن معدلات انتشار الرشوة في عدد من البلدان الأفريقية، بما فيها المغرب.

التقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، بشراكة مع “أفروبارومتر”، قدم مجموعة من المعطيات الرقمية استنادا إلى آراء وتجارب مواطنين من عدة بلدان أفريقية مع الفساد، شملت المغرب

ووفق المعطيات التي يقدمها التقرير، فإن 53% من المغاربة يعتقدون أن الرشوة تزايدت خلال الـ12 شهرا الأخيرة، كما أن 31% ممن لجؤوا إلى الخدمات العمومية أقروا بتقديم رشوة خلال تلك الفترة.

ويعتقد 74% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع الذي اعتمده التقرير أن الحكومة تقوم بعمل سيء لمواجهة الرشوة، في حين يعتقد 49% فقط من المستجوبين أن المواطن العادي يمكنه أن يُحدث فرقا في مكافحة الظاهرة.

واستنادا إلى آراء المستجوبين، تصدر أعضاء البرلمان قائمة المسؤولين الذين يظن مغاربة أنهم “فاسدون”، وفقا لما يعتقده 41% ممن شملهم المسح، و37% يعتقدون أن “المسؤولين الحكوميين مرتشون”.

ويسجل التقرير انخفاضا في المعدل العام للرشوة في المغرب خلال السنة الجارية مقارنة بعام 2015، حيث بلغ 31% في مقابل 48% عام 2015.

واستنادا إلى آراء وتجارب المستجوبين يسجل التقرير انخفاضا في معدلات انتشار الرشوة في عدد من القطاعات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات، إذ بلغ 32% في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية سنة 2019 في مقابل 38% عام 2015، و31% لدى الشرطة خلال هذه السنة مقابل 39% قبل أربع سنوات.

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