دورة تكوينية تتوج بتوقيع شراكة بين النيابة العامة وجمعية ”إعلاميي عدالة

هبة بريس ـ الرباط

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية إعلاميي العدالة، نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش، دورة تكوينية استفاد منها 50 زميلة وزميلا يننتمون لمختلف المنابر الإعلامية.

وتوزعت الدورة التكوينية على ثلاث ورشات هامة، حيث تمحورت الورشة الأولى حول موضوع “دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات”، تشرف بتقديمها الأستاذ مراد العلمي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، بينما تمحورت الورشة الثانية حول موضوع ”تخليق الحياة العامة” وحماية المال العام”، والتي كانت من تقديم الأستاذ سمير ستأوي رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير.

أما بخصوص الورشة الثالثة والأخيرة فقد تكلف الأستاذ كريم أيت بلا رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين، بتقديمها والتي همت موضوع ”سرية البحث والتحقيق على ضوء القانون رقم 13/13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”.

وبالمناسبة توجت الدورة التكوينية بتوقيع اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة ممثلة في كاتبها العام الأستاذ هشام البلاوي وجمعية إعلاميي عدالة ممثلة في شخص رئيسها الزميل منير الكتاوي، بهدف تقوية القدرات المهنية للصحافيين والصحافيات في معالجة شؤون العدالة وتوفير الظروف المنلاسبة لاشتغالهم .

وتندرج الاتفاقية الموقعة في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي ووعيا منها بأهمية التواصل المؤسساتي؛وإدراكا من جمعية إعلاميي عدالة بأهمية انفتاح وسائل الاعلام العاملة في مجال العدالة على مؤسسة رئاسة النيابة العامة؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التواصل الهادف إلى الرفع من القدرات المهنية للإعلاميين العاملين في مجال العدالة والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المرتبطة بهذا المجال.

هذا والختام تم توزيع شواهد الدورة التكوينية على الزملاء الصحافيين والصحافيات المستفدين، مع تأكيد كل من النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة على مواصلة العمل سويا للرقي بالمجال الإعلامي وتكوين جيل جديد من الصحافيين الشباب في مجال إعلام العدالة .

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