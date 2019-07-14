امن مكناس يعتقل “وحش” قتل طفلا بعد اغتصابه

هبة بريس ـ مكناس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في القتل العمد والاعتداءات الجسدية والجنسية، وذلك لتورطه في جريمة القتل العمد المقرون بهتك العرض بالعنف التي ذهب ضحيتها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بتاريخ 09 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى على خلفية نتائج الأبحاث والتحقيقات الميدانية المكثفة، المدعومة بالخبرات العلمية والتقنية الضرورية، التي أظهرت صلته المباشرة بجريمة الضرب والجرح باستعمال أداة راضة مفضي إلى الموت، المقرونة بهتك العرض بالعنف التي ذهب ضحيتها الطفل القاصر، الذي سبق وأن شكل موضوع بحث لفائدة العائلة، قبل أن يعثر على جثته وهي تحمل آثار عنف بأحد الأبنية المهجورة بالقرب من فضاء صهريج السواني.

كما مكنت الأبحاث -يضيف البلاغ- من توقيف مشتبه فيه قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في صلته بهذه الجريمة، فيما تتواصل التحقيقات من أجل توقيف مشتبه فيه ثالث، توافرت معطيات حول إمكانية مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

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