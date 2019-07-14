تتويج الدوزي بدرع مهرجان “بياف” الدولي في بيروت

هبة بريس ـ القسم الفني

حاز الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي على درع التميز الفني في الدورة العاشرة من جوائز مهرجانات بيروت الدولية “بياف”، والتي عرفت حضور مجموعة كبيرة من أهم نجوم الفن العرب والأجانب، من بينهم الفنانة لطيفة التونسية والفنان وائل الكفوري والفنان محمد رمضان والفنان ناصف زيتون والفنان ملحم زين، وتم بثها مباشرة على أكثر من 10 قنوات فضائية عبر العالم.

ومن جانبه عبّر الدوزي عن سروره وفخره كممثل لبلده المغرب في مهرجان “بياف”، وقال : “أعتزّ بتكريمي في بيروت، فطالما تربينا على ثقافة السيدة فيروز، وسعيدٌ لتكريمي في مهرجان ليس كأي مهرجان”.

وتم اختيار الدوزى ممثلا عن المغرب في نسخة العام من المهرجان، في تكريم خاص عن مسيرته الفنية الحافلة، والذي يتولى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبى للشباب،

وتم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربى للعام الثاني على التوالي، في جوائز داف باما الألمانية، كما حاز للعام الثاني على التوالي جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، بالإضافة إلى تصنيفه من طرف مجلة فوربس العالمية من بين الفنانين العرب الأكثر شهرة وتأثيرا سنة 2018.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0