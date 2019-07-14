هبة بريس ـ الرباط

توفي صباح يومه الأحد، الفنان المغربي حسن ميكري، عضو مجموعة « الإخوان ميكري »، بعد صراع طويل مع مرض لازمه الفراش لمدة طويلة.

ومر الراحل من أزمة صحية حرجة، دخل على إثرها غرفة الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، قبل أن توافيه المنية اليوم بعد دخوله في غيبوبة دامت أسبوعا كاملا.

وأعلن ابن الفنان الراحل، ناصر ميكري، وفاة والده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن و الأسى توصلنا نبأ وفاة أبي الحبيب الأستاذ الموسيقار حسن مڭري صباح يوم الأحد “.

واستهل ميكري مشواره الفني في فرقة ” الإخوان ميكري ” الشهيرة، التي نشأت بمدينة وجدة، وذاع صيتها في المغرب والعالم العربي في بداية السبعينات، والتي تتكون من أربعة أشقاء من أسرة ميكري: حسن، ومحمود، ويونس، وجليلة.