اعتقالات ومصادرة نحو 4 آلاف حاسوب استخدمت لتداولات عملة “بيتكوين”

هبة بريس ـ وكالات

اعتقلت الشرطة الصينية 22 شخصا وصادرت نحو أربعة آلاف حاسوب استخدمت في عمليات تشغيل وإصدار عملة “بيتكوين”، وذلك بعد أن سجلت شركة كهرباء محلية استخداما غير طبيعي للطاقة الكهربائية.

وذكر مصدر أمني أنه بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين، اكتشفت الشرطة المحلية في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين مؤخرا عصابة إجرامية بمدينة تشنجيانغ استأجرت تسعة مصانع وقامت بإدخال معدات تشغيل وإصدار عملة “بيتكوين”.

وقال أحد المشتبهين للشرطة إنه اشترى عشرة أجهزة كومبيوتر لتعدين عملة “بيتكوين” في العام 2017، وحقق أرباحا في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين،لينتقل بعدها إلى تشنجيانغ لمواصلة جني الأموال والأرباح، بحيث استخدم أجهزة غير شرعية للتحايل على فواتير الكهرباء.

وتستهلك عمليات تعدين عملة “بيتكوين” الكثير من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كومبيوترات عالية الأداء.

يذكر أن الحكومة الصينية شددت القوانين والأنظمة الخاصة بعملة “بيتكوين” والعملات الرقمية الم شف رة الأخرى لكبح المخاطر المالية، مع إغلاق التداولات ووقف تجارتها.

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