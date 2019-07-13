تعيين مغربي مستشارا خاصا لملك هولندا

نُشر بتاريخ :  2019-07-13 - 23:49
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هبة بريس – وكالات

ذكرت وسائل اعلام هولندية نقلا عن القصر الملكي ببلاد الطواحين، تعيين الشاب المغربي حسن أوتقلا مستشارا شخصيا للملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما.

وحسب ذات المصادر فان حسن أوتقلا المولود سنة 1983، والذي ينحدر من قلعة امكونة بإقليم تنغير، سيبدأ مهامه كمستشار لملك هولندا اعتبارا من 15 غشت المقبل.

ودرس أوتقلا العلوم السياسية بجامعة أمستردام، كما عمل لأكثر من 4 سنوات مستشارا إداريا في شركة KPMG، كما شغل العديد من المناصب في هيئة الأسواق المالية الهولندي، وعدة شركات هولندية.

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تعليق واحد

  1. MRE

    في 23:56

    ما شاء الله في بلاد المهجر نجد مغاربة في قمة الجبل فيهم من يسير و يدير شركات عالمية، من هو مستشار على مستو عالي، خبراء في اكبر الابناك و مهندسين في شركات عملاقة التي تتنافس للحصول على هذا الشباب …

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