دخول شاحنة لسوق الجملة بطريقة غير قانونية يقود تاجر للاعتقال

ضاهر محمد – مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر القوات المساعدة المرابطة بمدخل سوق الجملة للخضر والفراكه بمدينة مراكش، تمكنت صباح اليوم السبت من توقيف سائق شاحنة حاول الدخول من ممر غير مسموح به من اجل تفادي البوابة الخاصة بالميزان وكذلك التملص من اداء الواجبات الخاصة بالسوق، موهما عناصر القوات المساعدة ان الشاحنة محملة فقط بالصناديق الفارغة، إلا ان خبرة يقظة القوات المساعدة مكنت من ضبط كمية من البطاطس حاول الاخير ادخالها ذون اداء الواجبات القانونية.

واضافت نفس المصادر، ان عناصر القوات المساعدة قامت باشعار القائد وكذلك نائب الرئيس المكلف بالاسواق ورجال الامن بدائرة سيدي غانم، الامر الذي لم يتقبله تاجر صاحب البضاعة ليدخل في شجار مع عناصر القوات المساعدة، ليتم توقيفه واحالته على ولاية امن مراكش من اجل الاهانة.

وكشفت دات المصادر، ان ادارة السوق قامت بتحرير مخالفة في حق التاجر عن طريق اداء فاتورة الميزان مضاعفة كما ينص عليه القانون، كعقابا عن طريقة تدليسه للولوج الى السوق دون استخلاص الواجبات.

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