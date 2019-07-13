المدير العام لادارة الجمارك يستقبل ممتهني التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي باب سبتة المحتلة

هبة بريس – الرباط

افادت مصادر خاصة ل”هبة بريس” ان نبيل لخضر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، استقبل يوم الخميس 11 يوليوز الجاري بمكتبه بالإدارة العامة للجمارك الكائن بحي الرياض بالعاصمة الرباط ، بعض ممتهني التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي “الوهمي” باب سبتة المحتلة ، والذين كانوا مرفوقين بالبرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “فتحية سداس” .

وأضافت مصادرنا ان اللقاء كان فرصة للسيد نبيل لخضر المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة للاطلاع على كعاناة هاته الفئة التي تمتهن قطاعا غير مهيكل يشكل نقطة سوداء بالمنطقة ، رغم انه يمتص نسبة كبيرة من البطالة ويشغل يدا عاملة تنحدر جلها من المناطق المجاورة للثغر السليب .

واردفت مصادرنا أن المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفاعل بشكل ايجابي مع مداخلات ممثلي ممتهني التهريب المعيشي الذين بسطوا عديد الاشكالات التي تواجههم بالمعبر الحدودي في ظل غياب بديل اقتصادي يتناسب واحتياجاتهم المادية .

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