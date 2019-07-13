لهذا السبب تخشى أمريكا حصول تركيا على منظومة إس-400 الروسية

هبة بريس - الرباط

بعد إعلان وزارة الدفاع التركية امس الجمعة، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الروسية اس 400 إلى مطار عسكري في أنقرة بدات ردود الفعل الامربكية الغاضبة والرافضة للصفقة العسكرية التركية الروسية .

ولطالما عارضت الولايات المتحدة الأمريكية، رغبة تركيا فى شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، وكذلك حلف شمال الأطلسي الذى يرفض الصفقة جملة وتفصيلا، ويعتبرها تهدديا لأمنه.

ووصل الرفض الأمريكي إلى التهديد فى بعض الأحيان، مثلما صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل، فى إحدى لقائاته حيث قال يجب أن تتذكر أنقرة عواقب التنازلات الاستراتيجية لموسكو لتحقيق أهداف في سوريا، خاصة أن ذلك قد يعرضها إلى عقوبات حال اشترت منظومة الدفاع الجوي إس-400، بل وستؤثر بشكل سلبي على مشاركة تركيا في برنامج «إف ء35»، فى إشارة لطلب تركيا شرائها الطائرات الأمريكية

وكان قائد سلاح الجو الأمريكي في أوروبا، الجنرال تود وولترز قد كشف السبب الحقيقي لخوف أمريكا والناتو من شراء تركيا لمنظومة إس-400 ، وهو الخوف من كشف أسرار أحدث طائرة حربية صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلى طائرة فى العالم من حيث تكلفة صناعتها، والتى تعتبرها فخر الصناعة الأمرريكية.

ويرى وولترز، أن خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي (إس-400) ربما يتيح لخصوم معروفين ء في إشارة إلى روسيا ء الاطلاع على أسرار المقاتلة الشبح إف- 35، بحسب تصريحات صحفية له نقلتها «رويترز»، ويضيف، أي شيء يمكّن (نظام) إس-400 من فهم أفضل لقدرات المقاتلة إفء35 لن يكون بالقطع في مصلحة الناتو، الذى أعرب عن قلقه من عدد مقاتلات إف-35 والمدى الزمني لتسييرها ومسافة بعدها عن نظام إس -400.

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