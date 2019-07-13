أمن أصيلة يعتقل “أوباما” بسبب المخدرات

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت مصالح الأمن بمفوضية أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على شاب ملقب بـ ” أوباما” (22 سنة) من ذوي السوابق العدلية.

المعني بالأمر كان يتخذ من الأحياء الشعبية “ياسمينة – الزرقطوني والكناوي” كأماكن لترويج المخدرات.

وبعد عملية ترصد ومراقبة، تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس وبحوزته مجموعة من قطع مخدر الشيرا ولفافات الكيف الممزوج بالتبغ، كما تم حجز في إطار هذه العملية دراجة نارية كبيرة الحجم كان يستعملها المعني بالأمر في توزيع المخدرات على المدمنين مستغلا صعوبة تضاربس المنطقة.

المعني بالامر تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعلبمات النيابة العامة.

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