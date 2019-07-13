الطالبي العلمي يقصف “البيجيدي” : “من هي الجهات الخارجية التي تمولكم!”

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هبة بريس – الرباط
قصف الوزير والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، حزب العدالة والتنمية، مطالبا إياه بالكشف عن الجهات الخارجية التي تمولهم.
الطالبي العلمي، خاطب في كلمته بملتقى الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، المنعقد بالجماعة القروية “كيكو” التابعة لإقليم بولمان، اليوم السبت، “خاطب” حزب العدالة والتنمية بالقول:” راه كنا ساكتين وما بغيناش نتكلمو، وحتى ملي خرجات صور “لمولان غوج” ديال فرنسا،التزمنا بواجب التحفظ، وما مشيناش كنكتبو النكت فمواقع التواصل الاجتماعي”.
لكن ما دامو بغاونا نهضرو، يقول الطالبي العلمي، فاحنا موجودين ليهم ، وخاصهم يقولو لينا اولا شكون هي الجهات اللي كتمولهم من الخارج؟” موجها حديثه لحزب “المصباح”
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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المغرب بلدي
في 22:56
هذا الشخص و حزبه لا يعرفون سوى لغة المال، ذلك المال الذي جمعوه من عرق البسطاء بتسلطهم و جبروتهم و أنفقوه لشرا ذمم الناس، لذلك يحكمون على الآخرين من خلال نظرتهم الضيقة، إذ أن عقولهم لا تتسع لتفهم الأخلاق و المبادئ . أقول هذا و أنا أعارض حزب البيجيدي و أعارض أيضا حزب “مالين الشكارة” الذين يرجون السلطة من أجل مزيد من المال.
ابراهيم
في 23:58
نفس الاخطاء التي وقع فيها حزب البام في الانتخابات الماضية حيث استغلت المنابر والاعلام وشن السياسيون هجوما حادا علي العدالة والتنمية مما أدي بالناس الي التعاطف معه والتصويت له وها هي نفس الاخطاء تتكرر . دعم قوي لحزب الاحرار وهجوم مكتف من الاعلام اذا استمر الحال علي ما عليه فقد يكسب العدالة الانتخابات مرة اخري لا حبا فيه ولاكن ضدا في من يريد للاحرار ان يربح الانتخابات. انا قررت مقاطعة الانتخابات ولاكن كل ما تصفحت الاخبار ورايت الهجوم علي البيجيدي والتطبيل للاحرار زاد تعاطفي مع البيجيدي والله يهديني وما نمشي نصوت حتي علي شي قمقوم.
ولد حميدو
في 00:33
الجهات التي تمولهم هي التي تدافع عن الصحفي المعتقل