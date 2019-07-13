الطالبي العلمي يقصف “البيجيدي” : “من هي الجهات الخارجية التي تمولكم!”

هبة بريس – الرباط

قصف الوزير والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، حزب العدالة والتنمية، مطالبا إياه بالكشف عن الجهات الخارجية التي تمولهم.

الطالبي العلمي، خاطب في كلمته بملتقى الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، المنعقد بالجماعة القروية “كيكو” التابعة لإقليم بولمان، اليوم السبت، “خاطب” حزب العدالة والتنمية بالقول:” راه كنا ساكتين وما بغيناش نتكلمو، وحتى ملي خرجات صور “لمولان غوج” ديال فرنسا،التزمنا بواجب التحفظ، وما مشيناش كنكتبو النكت فمواقع التواصل الاجتماعي”.

لكن ما دامو بغاونا نهضرو، يقول الطالبي العلمي، فاحنا موجودين ليهم ، وخاصهم يقولو لينا اولا شكون هي الجهات اللي كتمولهم من الخارج؟” موجها حديثه لحزب “المصباح”

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