أخنوش يؤكد: “نعم للامازيغية والعربية لكن الانفتاح على اللغات سيجلب امكانيات للتشغيل والاستثمار”

هبة بريس- مكناس

جدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش التأكيد على ضرورة التعجيل بالتصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين.

وأكد أخنوش في كلمته خلال منتدى الشبيبة التجمعية لجهة فاس- مكناس، المنظم اليوم السبت بمنطقة كيكو، على أن الحزب يقول “نعم للامازيغية والعربية”، لكنه “يؤكد الانفتاح على اللغات الأخرى لأن ذلك سيجلب إمكانيات للتشغيل والاستثمار”

وأشار رئيس الحزب، الى استقرار الشركات الأجنبية بعدد من الجهات بالمغرب، هذه الشركات، يضيف أخنوش، التي تحتاج لأطر مكونة على أعلى مستوى، ومشددا على أن الانفتاح على اللغات من شأنه تشغيل الشباب والمساهمة في دوران عجلة التنمية.

هذا ويشار الى أن مؤتمر شبيبة التجمع بجهة فاس مكناس، المنظم تحت شعار ” المشاركة السياسية للشباب بين القدرة على تغيير ومواجهة خطاب العدمية” عرف حضور أزيد من 1600 مشارك

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