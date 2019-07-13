مرسوم حكومي يُسنِدُ مهام حساسة ل”الديستي”

نُشر بتاريخ :  2019-07-13 - 20:44
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هبة بريس – الرباط
منح مرسوم حكومي لمديرية الاستعلامات العامة “الديستي” مهام جديدة وعلى رأسها جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية، التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها.
المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يسند مهام جديدة للموديرية المذكورة على رأسها جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية، التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها.
وكشف المرسوم الحكومي مهام جديدة لجهاز الديستي منها تدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب ومراقبة مختلف الأنشطة المقننة وتتبعها، علاوة على تدبير المعطيات البيومترية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية.
ويعرف “الديستي ” بكونه الجهاز الثاني للمخابرات المغربية بعد “لادجيد”  ، ويعني “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، وهو جهاز يشتغل لضمان الأمن الداخلي بتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية التي توفر لهذا الجهاز المعطيات الأسياسية التي يستخلصها أعوان السلطة حول المواطنين المغاربة.
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