تطويق أمني للمحطة الطرقية بكلميم بعد العثور على سلاح ناري ورصاص حي داخل سيارة

هبة بريس –

افادت مصادر هبة بريس ان المصالح الامنية بكلميم عملت قبل قليل من يومه السبت على تطويق المحطة الطرقية بعد العثور على سلاح ناري ورصاص حي داخل سيارة صغيرة خفيفة من نوع ميرسيديس.

واضافت مصادرنا انه بعد تسجيل شكاية بسرقة سيارة من نوع مرسديس 240 خضراء اللون وبندقية من نوع خماسية للصيد وأعيرة نارية حية بالمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة الشبيكة اقليم طانطان وبعد نشر البرقية بين الادارات الامنية والدرك الملكي ، تم العثور عليها مركونة بالمحطة الطرقية بكلميم ، عن طريق الامن الوطني لكلميم وبعد تعميق البحث تم القبض على المشتبه فيه هو ابن مالك السيارة يبلغ من العمر 23سنة ويسكن بدوار الشيخ عبداتي طانطان .

وبامر من النيابة العامة سيتم احالة الموقوف على سرية الدرك الملكي بطانطان.

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