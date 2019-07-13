أكادير : إستقالة مدير ترويج محطة تغازوت السياحية

ع.اللطيف بركة : هبة بريس

في عز بداية صيف هذه السنة، قدم المدير العام لشركة تطوير وترويج محطة تغازوت (SAPST) استقالته من منصبه وهي الجهة الموكول لها تهيئة وتنمية وتسويق منطقة تغازوت السياحية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المدير العام للشركة، كان قد قدم استقالته قبل أشهر ، إلا أن المجلس الأداري للشركة لم تقبلها إلا بعد عقد المجلس الاداري للشركة.

أضافت ذات المصادر، أن هذه الإستقالة تأتي بعد توالي الانتقادات الموجهة للمدير العام خاصة، الذي اتخذ الرباط مقرا له، بعد المشاكل الممتعلقة بتعويض دوي الحقوق وتدبير الملفات تعميرية المتعلقة بانجاز المشاريع السياحية والسكنية بتغازوت.

وتشرف (SAPST) على تهيئة من منطقة تغازوت السياحية الممتدة على مساحة 615 هكتار. ويضم المساهمون في راس مال الشركة كل من صندوق الايداع والتدبير ب 45 في المائة والصندوق الوطني للتنمية السياحية وجموعة أكوا ب 25 في المائة كل واحد منهما، بالاضافة الى الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.

ومن المنتظر أن يتم تعويض المدير المستقيل باحد الاطر المشرفة مباشرة على المشروع والمتواجدة بأكادير.

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