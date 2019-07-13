لسعة عقرب تنهي حياة طفل بمنطقة “ابريكشة” بوزان

نُشر بتاريخ :  2019-07-13 - 19:37
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تسببت لسعة عقرب سام في وفاة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بمنطقة ابريكشة التابعة ترابيا لاقليم وزان والتي لم تنفع معها الاسعافات الاولية التي قدمت له بمستشفى وزان الاقليمي .

وقد جرى نقل الهالك فور تعرضه للدغة العقرب إلى مستشفى وزان الاقليمي، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية له ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، وهو المكان الذي توفي فيه لحظات قليلة بعد وصوله اليه.
وخلفت وفاة الطفل عدنان، صدمة وسط أفراد أسرته وساكنة قرية الظواهير، الذين عبروا عن استيائهم لغياب العلاج المتعلق بلسعات العقارب والأفاعي بمستشفى ابن زهر بوزان.
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