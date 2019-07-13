عنوان أطروحة دكتوراه يثير الجدل.. و لجنة الإشراف توضح

هبة بريس- الرباط

في متابعة للنقاش الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا العديد من القيل و القال، بعدما تم نشر موعد مناقشة أطروحة للدكتوراه حملت عنوان ” منهجية الحوار في تدبير قضايا الخلاف في ضوء القرآن الكريم.. إبراهيم عليه السلام و الحسن الثاني نموذجين ” و التي أعدها أحد الطلاب من اليمن، و من المنتظر أن تتم مناقشتها بجامعة ابن طفيل مطلع الأسبوع القادم، حيث توالت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الانتقادات التي اتجهت في عمومها إلى أن محاولة المقارنة بين نبي معصوم و شخصية غير معصومة، يعتبر خطأ منهجيا و غير مقبول، فيما حاولت بعض التعاليق التقليل من أهمية الموضوع، فيما اعتبرها البعض الآخر مجرد خطأ مطبعي فقط.

و في تصريح له بالمناسبة قال”أحمد الزيادي” أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل، و المشرف على موضوع الدكتوراه -قال- في اتصال له مع جريدة ” هبة بريس” أن هذا النقاش الذي أثير حول عنوان الموضوع لم يكن ليثار لولا محاولة اختصار عنوان أطروحة الدكتوراه، الذي يوسم عنوانه الكامل ب”منهجية الحوار في تدبير قضايا الخلاف في ضوء القرآن الكريم.. إبراهيم عليه السلام من الأنبياء و الحسن الثاني من الواقع” و أن اجتهاد إدارة الكلية في اختصار العنوان، حمل ما حمل” مضيفا أنه ” بعدما أثير النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، فُتح نقاش من أجل إعادة نشر العنوان على صيغته الأصلية، غير أنه و بعد تداول في الموضوع بين الأطر الإدارية و لجنة الإشراف، اتضح أن العنوان المنشور لا يشير إلى أي مقارنة بين نبي الله إبراهيم عليه السلام و الحسن الثاني رحمه الله، وهو ما تقرر معه الإبقاء على صيغة العنوان كما نشرت” يقول الدكتور الزيادي.

ذات المتحدث زاد موضحا أنه “من غير المعقول أن نقبل بصيغة عنوان أو موضوع للدكتوراه تقارن بين نبي معصوم و شخصية غير معصومة، مفيدا أن هذا مما يعرفه صغار طلبة العلم، مؤكدا على أن اختيار الراحل الحسن الثاني رحمه الله ليكون نموذجا لطريقة تدبير الخلاف من الواقع و ليس من القرآن، جاء نتيجة اقتراح من الطالب الباحث الذي تأثر بفكر الحسن الثاني، و بالطريقة التي كان يدير بها خلافه مع عدد من التوجهات الفكرية و السياسية، و هو ما قبلت به كموضوع لأطروحة للدكتوراه، أولا لتسليط الضوء على شخصية فذة و نادرة في تاريخ المغرب المعاصر، و ثانيا لنعطي الفرصة لطلبة الدراسات الإسلامية من أجل استجلاب نماذج من الواقع المعاصر “.

يذكر أن موضوع أطروحة الدكتوراه التي سيناقشها الطالب “لهيم عبدالرشيد محمد أحمد” ستكون يوم الاثنين القادم بمدرج المدرسة الوطني ة للإدارة و التسيير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وهي الدكتوراه المدرجة ضمن تكوين “الاختلاف في العلوم الشرعية” الذي يشرف عليه نخبة من أساتذة الدراسات الإسلامية المشهود لهم بالكفاءة و خدمة المعرفة الإسلامية.

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