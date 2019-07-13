العثماني :” غايتنا نيل ثقة المواطنين والانتخابات ليست هدفنا !”

هبة بريس – الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية ، ان “البيجيدي” لايضع في اولوياته الانتخابات المقبلة ولايشتغل من اجلها وانما هدفه هو نيل ثقة المواطنين المتمثلة اساسا في تنزيل البرنامج الحكومي والتركيز على انشغالات المواطنين حسب تعبيره .

واضاف العثماني خلال كلمة القاها امام مناضلي حزبه صباح اليوم السبت في الملتقى الاول لاعضاء الكتابات الجهوية للهيئات الموازية ، ان المغرب يعيش لحظة سياسية بارزة من خلال الانجازات المحققة في عديد الميادين والمجالات ، مستدركا بالقول ان كل هذا لايعني عدم وجود نواقص وعيوب .

وعدَّدَ الامين العام لحزب “المصباح” الانجازات المحققة بداية باعتبار المغرب البلد الأول إفريقيا في مجموعة من الأمور، كجاذبية الاستثمار، والطرق السيار، والموانئ الكبيرة، وشبكات السكك الحديدية مضيفا بالقول ، “ليست بسيطة، فهناك منجزات ايجابية تحققت ولابد من تثمينها، وهناك أمور أخرى يجب أن نجتهد جميعا لتداركها، فلا ننكر النواقص، ولكن لابد أن نثمن الموجود ونسعى بشكل دائم لمعالجة ما ينقصنا”.

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