سامي راي يحاكي أغاني الزمن الجميل في “الجلالي هبل”

هبة بريس

انتهى الفنان سامي راي ملك الراي المغربي، أخيرا، من وضع لمساته الأخيرة على كليب أغنيته الجديدة “الجيلالي هبل” التي سيدشن إعطاء انطلاقتها في ندوة صحفية من المقرر عقدها في القادم من الأيام.

سامي راي جاء بأغنية جديدة في قالب كوميدي من توقيع المخرج الشاب عبدو اللبار وكلماته وألحانه، وهي الأغنية التي يحاكي من خلالها قصة رجل بلغ من الدهر عتيا، شاءت الأقدار وأصبح من الأثرياء عقب حصوله على مبلغ ضخم من قبل شركة لتشييد الطرق السيارة قررت اقتناء بقعة أرضية في ملكيته، حيث قرر بعدها تغيير محيط الفقر الذي يعيش فيه، وتزوج من فتاة جميلة بعدما طلق زوجته الأولى، إلا أنه وجد نفسه ضحية استغلال من قبل الفتاة التي لم تدخر جهدا في استنزاف كل أمواله وأعادته من جديد إلى نقطة الصفر، ليقرر بعدها الرجوع لزوجته الفقيرة واستكمال ما تبقى من عمره بدون مال ولا أرض.

ويضرب الفنان الشاب سامي راي موعدا لجمهوره ومحبيه، خلال أيام القليلة المقبلة مع أغنيته “الجلالي هبل”، التي يراهن عليها أن تكون قنبلة الموسم، كأغانيه التي لا زالت تصدح بالحفلات والمهرجانات الكبرى ك: قصة حب، بلا بلا، كيف الوداد كيف الرجاء، بركانا من قيل والقال، اللواتي حقق بهن نجاحا كبيرا في كل أرجاء المملكة وخارجها بدول المعمور.

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