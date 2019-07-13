تارودانت .. من يراقب خروقات النقل “المزدوج”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكلت حادثة سير ضواحي تارودانت، يوم أمس الجمعة 12 يوليوز، بعد انقلاب سيارة نقل مزدوج ضواحي مدينة تارودانت، وما اعقبها من سقوط عدد من الجرحى من الركاب، شكل وقفة تأمل لهذا النوع من وسائل النقل، الذي يشكل أسطولا كبيرا، وعن مدى احترامه للقوانين الجاري بها العمل بخصوص احترام عدد الركاب وكذلك للحالة الميكانيكية.

الحادثة التي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام سيارة النقل المزدوج بشاحنة لنقل الرمال على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1708 الرابطة بين مراكش وتارودانت على مستوى جماعة احمر لكلالشة ضواحي تارودانت.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحالة الميكانكية لسيارة النقل المزدوج، لم تكن في حالة جيدة، وهو وضع ممكن أن يكتشفه أي مستعمل لهذه الوسيلة، حيت أن الكراسي لا تتوفر

أدنى الشروط، الى جانب أن عدد من السائقين يستعملون كراسي اضافية من اليلاستيك، الى جانب عدم احترام عدد الركاب المسموح به والذي لا يتجاوز 15 كرسي بحسب وثائق التأمين .

وكشفت مصادر الجريدة، أن عدد الركاب في سيارة النقل المزدوج ضحايا حادث أمس الجمعة ، كان أكثر مما هو مؤمن من المقاعد، مما يطرح السؤال حول إشكالية المراقبة على الطرق.

– أغلب أسطول النقل المزدوج بالاقليم غير مستوفي شروط السلامة

في الغالب من الاحيان، بحسب ما عاينت ” هبة بريس” أن الكثير من سيارات النقل المزدوج التي تربط المناطق الحضرية بالقرى ، لا تتوفر على معايير السلامة الطرقية، او ما ينص عليه دفتر التحملات، فأغلب تلك السيارات لا تحترم عدد المقاعد المؤمنة، بل تزيد عنها عدد الركاب خارج القانون، وقليلا ما يتم تغريم السائق بخصوص الحمولة .

في نفس السياق، أن اغلبية سيارات النقل المزدوج بالاقليم غير صالحة، حالة ميكانيكية مهترئة، بالاضافة ان وضعية المقاعد او شروط دفتر التحملات غير محترمة، كما ان الاسطول كله سيارات مستعملة، مما وجب معه تدخل الوزارة المعنية لتطبيق الشروط من اجل ضمان السلامة للمسافرين عبر هذه الوسيلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0