القديوي يقترب من العودة إلى فريقه السابق

هبة سبور – شفيق عنوري

اقترب يوسف القديوي، لاعب الجيش الملكي، من العودة إلى فريق السابق، الخريطيات القطري، بعد خروجه من حسابات مدرب “العساكر” الجديد، عبد الرحيم طاليب.

وكشفت مصادر صحفية، أن النادي القطري تفاوض بالفعل مع قديوي، حيث توصل الطرفان لاتفاق يقضي بعودة اللاعب المغربي إلى دوري النجوم.

وخاض قديوي إياب الموسم الماضي في صفوف نادي نهضة الزمامرة، الذي كان يمارس في البطولة الاحترافية الثانية، قبل أن يحتل المركز الأول ويصعد لقسم الأضواء.

وكان قديوي قد عاد إلى فريقه السابق الجيش الملكي في الصيف الماضي، قبل أن تتفجر أزمة “التسريب الصوتي” وتقرر الإدارة ابعاده عن الفريق قبل أن تتم إعارته لنهضة الزمامرة.

يشار إلى أن قديوي البالغ من العمر 34 سنة، سبق له أن لعب لعدد من الأندية، ابرزها كبار الدوري المغربي الثلاثة، قطبي الدار البيضاء الوداد والرجاء، إضافة إلى “الزعيم” الجيش.

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