مليونية في السودان للمطالبة بالعدالة والقصاص للقتلى

هبة بريس - وكالات

أعلن “تجمع المهنيين السودانيين” عن تنظيم موكب مليوني اليوم السبت، أطلق عليه موكب “العدالة أولا” ويتزامن مع مرور 40 يوما على سقوط قتلى في فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.

وأكد “تجمع المهنيين” في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، بأن “التحقيق الشفاف والعادل وتقديم الجناة في كل المجازر والانتهاكات ضد الثوار السلميين للعدالة هو المدخل الوحيد والأساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو عهدنا للشهداء، الذين أرتقوا ليتسع الطريق”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن السودانية اقتحمت ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

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