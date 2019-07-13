الملك يبرق رئيس مونتينيغرو: “أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا”

نُشر بتاريخ :  2019-07-13 - 14:28
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس مونتينيغرو فخامة السيد ميلو ديوكانوفيتش، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس ديوكانوفيتش عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات بمزيد التقدم والازدهار لبلده الصديق.

ومما جاء في البرقية “وانطلاقا مما يجمع المملكة المغربية ومونتينيغرو من علاقات صداقة قائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا”.

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