حادتة سير ترسل عروس وأهلها وآخرين لمستعجلات ازيلال

نُشر بتاريخ :  2019-07-13 - 14:22
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هبة بريس ـ بني ملال

قالت مصادر هبة بريس ان سيارة من النوع الكبير كانت تقل اهل عروس تعرتضت لحادثة سير على مستوى منطقة بوحزران التابعة لاقليم ازيلال آصابة 22شخصا كانوا على متنها بما فيهم العروس التي كانت في طريقها لبيت عريسها.

الحادثة، وفق مصادر مطلعة وقعت بمنعرجات، بعدما فقد السائق السيطرة على المقود لتنقلب بجانب الطريق، متسببة في جروح متفاوتة الخطورة للعروس وأهلها ومرافقيها، حيث تم نقلهم على عجل إلى المستسفى الآقليمي بإزيلال، والتعريج بحالات خطيرة إلى مستشفى بني ملال الجهوي.

وقد استنفر الحادث المأساوي عناصر الدرك والسلطات المحلية، التي سارعت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد كل الملابسات

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