90.23 بالمائة.. نسبة النجاح في امتحانات الباكلوريا لدى فئة المترشحين في وضعية إعاقة

هبة بريس

بلغ عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي، في الدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2019، ما يناهز 253 ألف و808 ناجحة وناجحا، بنسبة إجمالية استقرت في 77.96 بالمائة، مقابل 71.96 في المائة في دورة 2018، مسجلة بذلك زيادة بلغت 6 نقط مائوية.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن نسبة النجاح لدى فئة المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة، الذين استفادوا من تكييف الاختبارات وظروف إجرائها وتصحيح الإنجازات، بلغت 90.23 بالمائة.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 25 ألف و877 بنسبة نجاح بلغت 41.1 في المائة.

وأبرزت الوزارة أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، قد مرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

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