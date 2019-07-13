الخزينة العامة للمملكة.. تسجيل عجز في الميزانية بلغ 21.8 مليار درهم

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 21.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2019، مقابل 20.4 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2019، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد الإيجابي بـ7.9 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 124.6 مليار درهم مقابل برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 9.3 في المئة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة.

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