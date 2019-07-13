رونار: خيبة أمل الجماهير مفهومة.. لكن لا يجب أن ننسى ما حققناه

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هبة سبور
قال الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، إن خيبة أمل الجماهير مفهومة بعد الإقصاء المفاجئ من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، بركلات الترجيح أمام بنين.
وأضاف رونار في حوار مقتضب مع موقع “Sport24info”، إن الخيبة التي شعرت بها الجماهير طبيعية ومفهومة، لكن لا يجب علينا أن ننسى ما حققناه.
وتابع رونار، أن المنتخب المغربي بقيادته عاد إلى الواجهة بقوة، بعد أن تمكن من التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 20 سنة، وتجاوز الدور الأول لكأس إفريقيا لأول مرة منذ 2004.
يشار إلى أن رونار، تولى قيادة المنتخب المغربي سنة 2016، خلفا للإطار الوطني بادو الزاكي، الذي تمت إقالته من منصبه.
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المجموع 6 آراء
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فاسي
في 12:06
بالله عليكم آش حققتوا أنت والمنتخب اللي جمعتيه؟
الزاكي ف2004 والمنتخب اللي جمعوا وصلو لنصف النهاية أما نت ومنتهبك خرجتوا من الدور الثاني.
طبعا حققتي 80 مليون سنتيم فالشهر من أموال الشعب المغربي ومازال عندك الوجه ما قدمتيش استقالتك تاتنتظر حتى يقيلوك باش تحصل على الشرط الجزائي أو التعويض عن الفصل غير المشروع.
الله يعطينا وجهك: قزديرة ما تايحشمش.
solo
في 12:34
ماذا حققت ؟ قل لنا كم ربحت من الأموال أنت و طاقمك ؟ التأهل الذي تتحدث عليه مهده لك المقتدر الزاكي و ربما كان سيمر للدور الثاني
عمر
في 12:41
ماذا حققت ؟لاشيء طبعا الانهزام امام ايران الاقصاء من كأس إفريقيا 2017 و2019 .
سيف الدين
في 12:42
معقولة المنتخب رجع الهيية مع رونار خاص شوية ديال الصبر وراه غير كرة فالاول والآخر ما فيها ثقة
بوبيت
في 13:32
افيق ايس رونار راه الفرق الصغيرة بمزانيات ضعيفة رجعات الى الواجهة .مدغشقر.البنين.اوغاندا……بلا متفلا. علينا .ميمكنش تكمل في ظل هادا الاخفاق الجمهور غاضب عليك ادن لاتحاول البقاء كيف لشعب ان يقبل بك وانت سبب الفشل في اسهل منافسات كاس افريقيا .لم تدبر المرحلة جيدا …
الحاج
في 13:40
السيد رونار مدرب كبير لكن الله غالب الكرة كما شاهدنا كانت تبعد من مرمى الخصم بعيار قدرة قادر.
Ahmed HARROU
في 14:05
ماذا حققت؟ كأس أو بطوله صفرعلى صفر
غير معروف
في 14:41
ماذا حقق الثعلب و مدا جنوا الدين طردوا على الزاكي جنوا الخيبة و العار و رمي أموالنا بدون رفق و لا عطف و لا حنان على هدا الوطن المحتاج . نعم نحن لا نعيب على الاعبين لكن نعيب عن الدين انقلبوا على الروح الوطنية و جاءوا بالتعلب سلبوا امولنا ضي
عوا فقراءنا و مرضانا و المتقاعدين في وطننا . نسوا ان بادو هو الدي اهلهم الى كاس افريقيا و بنى جسد الفريق الدي دهب الى روسيا اين انتم يا عباد سلب الاموال وجني الفقر للبلاد لن تفلحوا و الامراض ستتبعكم ولم ترتاحوا طيل حياتكم
اني اتنفس تحت الماء
في 14:43
سير تمشي عند احبابك. ارحنا منك و من خدماتك و من النتائج الهزيلة التي حققتها انت و شردمتك متل الزياش و حاجي و اسي لقجع.