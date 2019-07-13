رونار: خيبة أمل الجماهير مفهومة.. لكن لا يجب أن ننسى ما حققناه

نُشر بتاريخ :  2019-07-13 - 11:46
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

قال الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، إن خيبة أمل الجماهير مفهومة بعد الإقصاء المفاجئ من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، بركلات الترجيح أمام بنين.

وأضاف رونار في حوار مقتضب مع موقع “Sport24info”، إن الخيبة التي شعرت بها الجماهير طبيعية ومفهومة، لكن لا يجب علينا أن ننسى ما حققناه.

وتابع رونار، أن المنتخب المغربي بقيادته عاد إلى الواجهة بقوة، بعد أن تمكن من التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 20 سنة، وتجاوز الدور الأول لكأس إفريقيا لأول مرة منذ 2004.

يشار إلى أن رونار، تولى قيادة المنتخب المغربي سنة 2016، خلفا للإطار الوطني بادو الزاكي، الذي تمت إقالته من منصبه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين الى مصر

أعلنت السلطات الجزائرية ليل الجمعة تخصيص عشر طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة ا…