“الأحرار” يهنئ بوعيدة ويعبر عن اعتزازه بتصدر انتخابات تارودانت ومكناس

هبة بريس

توقّف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، في بداية اجتماعه المنعقد مساء أمس الجمعة بمدينة فاس، عند انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون.

وفي هذا الصدد، عبر الحزب في بلاغ له، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، عن متمنّياته لبوعيدة بالتوفيق في مهامها الجديدة، ومثمّنا التصويت عليها من قبل مختلف الفرقاء السياسيين، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في تدارك حالة الجمود التي كان يعيش على وقعها مجلس الجهة، وأن يعطي دفعة قوية لسير عمل المشاريع التنموية الُمبرمجة، والتي سيكون لها وقع إيجابي على الساكنة.

وعبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققها التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية بجماعة إكودار المنابهة بإقليم تارودانت و بجماعة مولاي إدريس زرهون بإقليم مكناس، التي أجريت مؤخرا، وهو ما يترجم العمل الميداني الكبير والمتواصل الذي يقوم به “الأحرار”، وللقرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، داخل المدن، وبالقرى والمداشر والمناطق النائية.

كما جدّد المكتب السياسي الدعوة إلى تسريع المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي تأخر إخراجه لأسابيع عديدة، وهو ما يمسّ بمدخل أساسي من مداخل إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، ويضر بمصالح أبناء المغاربة ويكرّس حرمانهم من تكافؤ الفرص.

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