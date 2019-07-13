ترحيل جثامين المواطنين المغاربة ضحايا قصف مركز للاجئين

هبة بريس

باشرت القنصلية العامة للمملكة بتونس، مساء الجمعة، إجراءات ترحيل جثامين المواطنين المغاربة ضحايا القصف الذي طال مطلع الشهر الجاري، مركز الهجرة غير النظامية في تاجوراء (11 كلم شرق طرابلس).

وأوضح بلاغ للقنصلية العامة للمملكة، أنها “باشرت بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إجراءات ترحيل الجثامين، وذلك على ثلاث مراحل، ابتداء من يومه الجمعة 12 يوليوز 2019”.

وأضاف البلاغ، أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قامت بإبلاغ أسر الضحايا بخبر وفاة أبنائها وبمواعيد وصول الجثامين إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء”.

وأشار المصدر إلى أن القنصلية العامة للمملكة “تابعت عملها مع السلطات المغربية والليبية لإتمام جميع إجراءات التعرف على ضحايا القصف”، الذي طال المركز المذكور، مضيفة أنها تابعت أيضا “مع السلطات الليبية المختصة جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين”.

وتابع المصدر أن القنصلية العامة للمملكة تواصل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، اتصالاتها بالمواطنين المغاربة الجرحى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى المغرب.

وبعد أن جددت القنصلية العامة للمملكة تعازيها الخالصة لأسر الضحايا، دعتها للتواصل مع إحدى خليتي الأزمة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (00212613500678) والقنصلية العامة للمملكة بتونس (0021698765801).

يذكر أن حصيلة أولية كانت قد أفادت بأنه من بين 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل سبعة قتلى وثمانية جرحى، وثلاثة في عداد المفقودين.

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