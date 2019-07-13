10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين الى مصر

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية ليل الجمعة تخصيص عشر طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة المنتخب الجزائري لكرة القدم في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية ضد نيجيريا الأحد.

ونقل التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين السبت في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، قسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

وأتى الإعلان بعدما تظاهر الجزائريون مجددا بأعداد كبيرة الجمعة للأسبوع الحادي والعشرين ضد النظام، وذلك بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وبلغ المنتخب الجزائري الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

ويقدم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الثانية والثلاثين.

ويجمع نصف النهائي الثاني الأحد أيضا بين تونس وساحل العاج. وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق الجمعة بدورها تخصيص أربع طائرات لنقل مشجعي نسور قرطاج.

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