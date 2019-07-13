امتحانات البكالوريا .. جهة الشرق تسجل أفضل نسبة نجاح

هبة بريس

حققت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أفضل نسبة نجاح في امتحانات البكالوريا على الصعيد الوطني (مجموع الدورتين العادية والاستدراكية) للموسم الرابع على التوالي.

وبحسب بلاغ للأكاديمية، فقد بلغت هذه النسبة 85,24 في المئة، بزيادة تقدر ب 4,83 نقطة مقارنة بالموسم الدراسي 2017 – 2018، إذ بلغ مجموع الناجحين 19161 تلميذة وتلميذا. وبالنسبة لمسلك البكالوريا الدولية، وصلت نسبة النجاح إلى 97,76 في المئة، كما بلغت هذه النسبة 83,82 في المئة بالنسبة لمترشحي البكالوريا المهنية.

ووفق المصدر، فقد بلغ عدد الحاصلين على الميزة 7908 من مجموع الناجحين برسم الدورتين، منهم 1049 حصلوا على ميزة حسن جدا و2033 على ميزة حسن و4826 على ميزة مستحسن.

وبالنسبة للنتائج لمجموع الدورتين حسب أصناف التعليم، فقد بلغ عدد الناجحين في التعليم العمومي 16199 بنسبة نجاح بلغت 85,04 في المئة، فيما بلغ عددهم في التعليم الخصوصي 649 بنسبة نجاح بلغت 90,39 في المئة.

ووصل عدد الناجحين من المترشحين الأحرار خلال هذا الموسم إلى 2313 بنسبة نجاح بلغت 43,47 في المئة؛ وفق ما أفاد به المصدر ذاته.

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