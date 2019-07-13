الأحرار ل”أسود الأطلس”: “نشكر عناصر النخبة الوطنية عن أدائهم المتميز”

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هبة بريس
غي أول خروج له، علق حزب التجمع الوطني للاحرار، عن إقصاء المنتخب الوطني من منافسات كأس افريقيا للأمم.
و توقف الحزب، خلال اجتماع مكتبه السياسي، مساء أمس الجمعة بمدينة فاس، عند أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مشاركته بكأس إفريقيا للأمم، معبرا عن أسفه العميق للخروج المبكر من منافسات هذه الدورة.
وقدم الحزب، شكره لعناصر النخبة الوطنية عن أدائهم المتميز، متمنيا لهم التوفيق في ما هو قادم من منافسات حتى يعيدوا الفرحة للشعب المغربي. حسب بلاغ للمكتب السياسي
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المجموع 7 آراء
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Rachid
في 09:35
كان آداؤهم مثل آدائكم في الحكومة ،التصريحات في واد و الآداء يجيب الله.
عادل
في 09:45
إش من اداء متميز قول شوهة او اذاء متميز
خالد
في 10:37
“حتى يعيدوا الفرحة للشعب المغربي”
متى كانت لنا الفرحة حتى يعيدها
أنا من مواليد 1980 لم أذكر أي إنجاز للمنتخب في حياتي باستثناء نهائي تونس ولا يمكن اعتباره انجازا
الإنجازات هي الألقاب والكؤوس
ايت عسو
في 11:10
هذا منتهى النفاق. الاداء كان باهتا. و الدليل الانهزام امام بنين يا عباد الله. نقول لكم لا لتسييس ما هو رياضي
مدغرة وووة
في 11:16
فاشل يشجع فاشل، هادوا في الرياضه والاخر في السياسه. الفشل = النجاح