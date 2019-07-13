الأحرار ل”أسود الأطلس”: “نشكر عناصر النخبة الوطنية عن أدائهم المتميز”

هبة بريس

غي أول خروج له، علق حزب التجمع الوطني للاحرار، عن إقصاء المنتخب الوطني من منافسات كأس افريقيا للأمم.

و توقف الحزب، خلال اجتماع مكتبه السياسي، مساء أمس الجمعة بمدينة فاس، عند أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مشاركته بكأس إفريقيا للأمم، معبرا عن أسفه العميق للخروج المبكر من منافسات هذه الدورة.

وقدم الحزب، شكره لعناصر النخبة الوطنية عن أدائهم المتميز، متمنيا لهم التوفيق في ما هو قادم من منافسات حتى يعيدوا الفرحة للشعب المغربي. حسب بلاغ للمكتب السياسي

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