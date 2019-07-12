حريق مهول بشركة المغربية للحديد والصلب بالمحمدية ( فيديو )

هبة بريس ـ البيضاء

اندلع حريق مهول مساء اليوم الجمعة 12 يوليوز، بالشركة المغربية للحديد والصلب، المعروفة بالسقاط بجماعة الشلالات نواحي المحمدية.

وقد هرع لعين المكان عدد من رجال الإطفاء الذين حاولوا محاصرة النيران لمدة ثلاث ساعات وسط ألسنة اللهب والدخان الشديد الذي خلق حالة من الهلع بين صفوف السكان المتخوفين من خروج الحريق عن سيطرة رجال الإطفاء.

ولم تعرف لحد الساعة أسباب الحريق الذي لم يسجل خسائر في الأرواح بين صفوف العمال الذين كانوا يتواجدون بعين المكان .

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