“فيدرر” يحسم كلاسيكو التنس بعد مباراة مثيرة

هبة بريس ـ رياضة

حسم السويسري روجيه فيدرر، اليوم الجمعة، كلاسيكو التنس لمصلحته بعد التغلب على الإسباني رفائيل نادال في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن الدور نصف نهائي بطولة “ويمبلدون”.

وتغلب فيدرر المصنف الثالث عالمياً على نادال في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة ويمبلدون التي تقام في العاصمة البريطانية لندن، بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة.

ونجح في الفوز بالمجموعة الأولى بعد التعادل في الأشواط 6-6، ليتم اللجوء الى شوط كسر إرسال التعادل الذي حسمه فيدرر لمصلحته بنتيجة 7-3، ليفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-6.

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