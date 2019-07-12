برشيد.. توقيف عشريني بتهمة الاختطاف والاغتصاب تحت تهديد السلاح

هبة بريس ت برشيد

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، مساء اليوم الجمعة 12 يوليوز، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكانت مصالح قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة عقب تسجيل شكاية فتاتين مفادها تعرضهما للاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض بعد استدراجهما من طرف 03 شبان إلى منطقة خلاء ضواحي المدينة، يوم أمس الخميس، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الاجرامية، قبل أن يتأتى توقيف أحدهم، بينما لا زال البحث جاريا من أجل توقيف المشتبه فيهما الآخرين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية.

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