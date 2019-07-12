جماعة وجدة تكرم التلميذات والتلاميذ المتفوقين الأوائل الحاصلين على البكالوريا

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت جماعة وجدة بعد زوال اليوم الجمعة 12 يوليوز الجاري حفل استقبال على شرف التلميذات والتلاميذ المتفوقين الأوائل الحاصلين على شهادة الباكالوريا بمقر الجماعة وذلك يومه الجمعة 12 يوليوز 2019 على الساعة الخامسة مساء.

وعرفت حضور كل محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالشرق والمدير الإقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد وعمر حجيرة رئيس جماعة وجدة وأعضاء المكتب المسير ورؤساء المصالح وآباء وأولياء التلاميذ المتفوقين الأوائل على صعيد مدينة وجدة.

وقد تم تكريم كل من التلاميذ وردة وداد، هاجر قيسي، ياسر العياشي، جهينة مريمي في الشعب العلمية، و إيمان جدايني، فاطمة الزهراء حررة، أيمن المصلح، رحاب بوشرورة، إيمان عرباوي، فاطمة الزهراء حكور في الشعب التقنية، وهاجر حضراوي، صباح مساعف، ميمون الفقرة، هدى بدوي في شعب الأداب والعلوم الإنسانية، وعلاء الدين هيري في شعب المواضيع المكيفة، وأسماء السرجي، فرح امحمدي، أيمن مالك، ملاك بركان في سلك الثانوي والاعدادي الابتدائي (عمومي وخصوصي).

وهذا، حققت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أفضل نسبة نجاح في امتحانات البكالوريا على الصعيد الوطني (مجموع الدورتين العادية والاستدراكية) للموسم الرابع على التوالي بنسبة نجاح بلغت 85,24% بزيادة تقدر ب 4,83 نقطة مقارنة بالموسم الدراسي 2018/2017،حيث بلغ مجموع الناجحين 19161 تلميذة وتلميذا.

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