اعتقال شخص “شرْمَل” ساعي البريد في فاس

هبة بريس ـ فاس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج الأبحاث التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن لشكاية بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض استهدفت ساعي بريد، سبق وأن حاول أن يفض نزاعا كان المشتبه به طرفا فيه، وذلك قبل أن يتم تشخيص هوية المتورط في هذا الاعتداء ويتم توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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